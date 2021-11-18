منتخبات الكويت والبحرين وفلسطين تجري تدريباتها في البصرة

2021/11/18 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اجرت منتخبات الكويت والبحرين وفلسطين للشباب تدريباتها مساء اليوم في البصرة استعداداً لبطولة ايرثلنك لإتحاد غرب آسيا الثانية للشباب التي تنطلق في العشرين من الشهر الحالي في البصرة وأربيل./انتهى

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