2021/11/18 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الصحة العراقية، الخميس، إنها تتوقع دخول البلاد في موجة وبائية رابعة، مع احتمالية ظهور متحور جديد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح متحدث الوزارة سيف البدر، في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (18 تشرين الثاني 2021)، أنه "نتوقع دخولنا في موجة وبائية جديدة"، مبينا "تجاوزنا الموجة الثالثة من الفيروس، واحتمالية ظهور المتحور الجديد واردة، والموجة الرابعة لا تعني متحوراً جديداً".

وأضاف، "نعمل على جميع الاحتمالات، ونتوقع دخولنا في موجة وبائية جديدة، ومتى ما ارتفع مؤشر الإصابات ضمن المنحنى الوبائي اليومي فهذا يعني الدخول ضمن الموجة الرابعة، لذا طورنا من طاقاتنا المبذولة لمواجهة الجائحة".

وبين، "تركزت الإصابات في العراق بسلالتيين فقط، والآن ملاكات الصحة تمتلك خبرة عظيمة في التعامل مع الجائحة، ووضعنا ليس كما قبل عام أو عامين تقريباً".

وتابع، "لم تسجل لحد الآن السلالة الروسية في العراق، ولكن يبقى احتمالاً وارداً".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة هيأت البنى التحتية لتهيئة اللقاحات ونأمل تحقيق 20 مليون ملقح حتى نهاية العام، وهذه مسؤولية الجميع للوصول إلى هذا المستوى".

وأشار إلى أنه "نحتاج إلى تكاتف الجهود للوصول إلى مستويات أعلى من تلقي اللقاح، وبالنسبة لإقرار الجرعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة الآن الموضوع قيد الدراسة في وزارة الصحة، وقريباً سيكون هناك قرار حاسم بموضوع الجرعة الثالثة".

وأضاف، أن "ارتفاع عدّاد الإصابات مؤشر على دخولنا في موجة وبائية جديدة، وقد تكون لنفس السلالات الموجودة سابقاً، والموضوع لا يتعلق بالموسم، والمناخ البارد يعتبر مناسباً للفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي".

وختم، "وضع العراق جيد جداً نسبياً مقارنة ببداية ظهور الجائحة، وعدد الحالات الراقدة حالياً قليل جداً، ولكن هناك عدم التزام وهذا مؤشر مقلق، ومع الأسف ارتداء الكمامة أصبح مظهراً ’نشاز’ لدى البعض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتحدث عن موعد الموجة الرابعة من الجائحة: الجرعة الثالثة في العراق قيد الدراسة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتحدث عن موعد الموجة الرابعة من الجائحة: الجرعة الثالثة في العراق قيد الدراسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).