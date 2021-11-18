واشنطن تبدي موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر لانتخابات الرئاسة بليبيا

2021/11/18 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليق من الخارجية الأميركية على ترشح سيف الإسلام القذافي وحفترلانتخابات الرئاسة في ليبيا

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