المفوضية تكشف اعداد الطعون المقبولة من الهيئة القضائية وتحدد موعدا

2021/11/18 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الخميس، إنهاء الهيئة القضائية النظر بالطعون المقدمة إليها غدا، وفيما أكدت قبولها لسبعة طعون من أصل 1200 كشفت عن مضمونها والمحافظات المشمولة وكيفية تطبيق قرارات الهيئة بشأنها.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح متلفز تابعه NRT عربية، اليوم (18 تشرين الثاني 2021)، إن "الهيئة القضائية ستنهي النظر بالطعون غدا، وهناك 7 طعون ربحها مقدمو الطعون من مجموع 1200 طعن بموجب قرارات الهيئة وسيتم على ضوئها إلغاء نتائج محطات أو مراكز".

وأضاف، أن "قبول الطعون السبعة ربما يأتي بنتيجته لصالح مقدمي الطعون أو غيرهم وإلغاء نتائج المحطات والمراكز بموجبها سيؤثر ربما على المرشحين ذوي الفوارق القليلة".

واوضح، ان "الطعون السبعة تعود لمرشحين في بغداد وكركوك وبابل ونينوى وأربيل ولا نستطيع أن نصرح بمستوى التغيير الحاصل، ربما تبقى نتائج الفائزين على حالها وربما تتغير".

وأكد أنه "في مطلع الأسبوع القادم سيحسم النظر بالطعون بنسبة كاملة من قبل مجلس المفوضين على ضوء قرارات الهيئة القضائية".

وأكد أن "مصادقة الهيئة القضائية على آخر الطعون واتمام النظر فيها من مجلس المفوضين يعني الإيذان لمفوضية الانتخابات بإعلان أسماء الفائزين ومن ثم ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة النهائية".

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