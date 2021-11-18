العراق يوضح بشأن نقل وجبات جديدة من نازحي مخيم الهول- عاجل

2021/11/18 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، بشأن نقل وجبات جديدة من النازحين في مخيم الهول السوري إلى العراق.وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية نقل النازحين من مخيم الهول السوري إلى العراق متوقفة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "قرار استئناف إعادة النازحين هو بيد الحكومة العراقية وليس وزارة الهجرة".وأضاف، أن "عمل وزارة الهجرة هو ايواء النازحين وتقديم الاحتياجات اللازمة من غذاء ودواء وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم".وبشأن عودة وجبات النازحين السابقة إلى مناطقهم الأصلية أكد النوري "جميع النازحين الذين تم نقلهم من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في العراق لم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية ولازالوا في المخيم "مؤكداً أنه "لاتوجد عودة قسرية للنازحين".

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