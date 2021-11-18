مصرع شرطيين بحادث سير جنوب كركوك

2021/11/18 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن مصرع عنصرين من الشرطة الاتحادية أثر حادث سير على طريق كركوك ،ناحية الرشاد اثناء توجههم للتمتع باجازتهما ./انتهى

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