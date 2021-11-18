كندا.. انفجار في قاعدة عسكرية

2021/11/18 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن متحدث باسم قاعدة "كوموكس" العسكرية الكندية، أن انفجارا وقع على ما يبدو في مبنى مهجور بجوار القاعدة المخصصة للبحث والإنقاذ، وخلف جريحين.وأشار المتحدث إلى أن "المبنى يقع على طريق هيريتيغ واي، ويبدو أنه قيد الإنشاء"، لافتا إلى أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن الغاز الطبيعي".وهز الانفجار صالة بمطار "كوموكس فالي"، حيث قال شهود إنه تسبب في تساقط الحطام وتطاير الصور عن الجدران.وهرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وشرعت بعمليات البحث والتفتيش عن ضحايا محتملين./انتهى9

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