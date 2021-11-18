حكاية للأطفال - سعود سالم

2021/11/18 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱-;-◻-;- في ذلك اليوم الممطر ◻-;- في موسم لاإسم له في ذلك الوقت ◻-;- التقط قابيل ◻-;- إبن آدم وحواء حسب كتيب العائلة العبراني ◻-;- حجر◻-;- حجر ◻-;- حجر ◻-;- ينظر في عيني هابيل قائلا سأقتلك سأقتلك لأنني لا أحتمل رؤيتك◻-;- وسقط هابيل على الأرض المبللة وفي رأسه حفرة بحجم حجر ◻-;- حجر ◻-;- حجر ◻-;- حجر ◻-;- تنزف دما يختلط ◻-;- الجرح ◻-;- بالارض وال ......





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