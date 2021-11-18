لولا ثورة 23 يوليو 1952 ما كنت تعلمت - محمد فُتوح

2021/11/18 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح -----------------------------------------------ان كان لى ، أن أقول كلمة من القلب إلى ثورة الضباط الأحرار فى 23 يوليو 1952 ، الثورة ضد الاحتلال البريطانى وفساد القصر ، كلمة واحدة ، تلخص علاقتى الشخصية بالثورة ، دون أدنى تقييم أيديلوجى .



أقول إننى لولا ثورة يوليو التى تبنت مبدأ التعليم المجان ، لكنت الآن فى قريتى الدراكسة بالمنصورة ، مركز منية النصر ، محافظة الدقهلية ، جالساً مع أقاربى وأصدق ......





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