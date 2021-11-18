2021/11/18 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1pSZ0pC_rKE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع سرمد البياتي | السيد مقتدى الصدر.. حكومة اغلبية بشروط او معارضة وطنية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع سرمد البياتي | السيد مقتدى الصدر.. حكومة اغلبية بشروط او معارضة وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).