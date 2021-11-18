واشنطن تفرض عقوبات على عسكري حوثي بارز

2021/11/18 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على قائد عسكري حوثي بارز يدعى صالح مسفر الشاعر، قالت إنه يقود منظمة للدعم اللوجيستي العسكري يهيمن عليها الحوثيون.

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