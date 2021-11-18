2021/11/18 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق التقديم إلى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2022/2021.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم (18 تشرين الثاني 2021)، إن "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت موعد بدء التقديم اعتبارا من 2021/11/18 ولغاية 2021/12/19 واعتماد آلية ملء استمارات التقديم بشكل مباشر في (الجامعات، والكليات، والمعاهد) وفقا لضوابط وشروط التقديم الواردة بالفصل الثالث (ج-1) من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة المذكورة".

وأكدت الوزارة على "مراعاة أن يكون توزيع استمارات التقديم للطلبة مجانا في كل الجامعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تحدد موعد التقديم الى الدراسة المسائية والية التقديم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تحدد موعد التقديم الى الدراسة المسائية والية التقديم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).