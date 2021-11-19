غدا انطلاق ملتقى رجال الاعمال والتجار العراقي التركي في اسطنبول بمشاركة حكومية

2021/11/19 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن محافظ كركوك راكان الجبوري ،عن عقد ملتقى رجال الاعمال العراقي التركي في اسطنبول ويستمر يومين .وقال في تصريح خص لوكالة /نينا/ للانباء ان الموتمر الذي يشارك فيه وزيرا التجارة في البلدين الجارين وعدد من المسؤولين الحكوميين ومحافظ كركوك ورجال اعمال وتجار يسهم في تعزيز التعاون المشترك والتنسيق ودعم جهود الاعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية واثرها في دعم اعمال المناطق المحررة وجهود الاستقرار وفق الثوابت والخطط التي يؤكدها مجلس الوزراء./انتهى

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