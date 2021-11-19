اجتماع امني في البصرة لتامين بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب

2021/11/19 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقد مساء اليوم الخميس، الاجتماع الأمني الخاص ببطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب، بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد، مدير البطولة (علي جبار)، والمشرف على البطولة الأردني (أحمد قطيشات)، وعضو اتحاد الكرة (أحمد الموسوي)، ونائب محافظ البصرة والقيادات الأمنية والعسكريّة في المحافظة.وأكدَ نائب المحافظ على ضرورة التعاون المثمر وتوفير الدعم التام للجان التنظيميّةِ العاملة في البطولة مع تعزيز الجانب الأمني لتنفيذ الأهداف المرسومة لقطف ثمار النجاح.وأثنى النائب الأول لرئيس الاتحاد، علي جبار، على ما تم طرحه من ملاحظاتٍ ودعمٍ من قبل معاون المحافظ، وهو ما سيسهم في تذليل جميع الصعوبات.بعدها تم استعراض الخطة الأمنية ومرافقة الوفود والمنتخبات المشاركة في البطولة التي ستنطلق في (٢٠٢١/١١/٢٠) في البصرة وأربيل./انتهى9

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