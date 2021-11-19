الدول العربية تناقش حقوق العراق المائية وأثر التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

2021/11/19 | 00:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الدول العربية، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة استخدامات المياه وإنتاجياتها، والاستفادة من خبرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" في مجال تقييم أثر التغيرات المناخية على …

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