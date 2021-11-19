الكهرباء ترد على الحجامي بشأن امتناعها عن تغذية مستشفيين اثنين بالطاقة

2021/11/19 | 00:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت وزارة الكهرباء، الخميس، على مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، بشأن تزويد اثنين من المستشفيات افتُتحت حديثاً، بالطاقة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 تشرين الثاني 2021): "تعلن وزارة الكهرباء مواصلة أعمالها في إمداد وزارات ومؤسسات الدولة كافة ،وبالخصوص وزارة الصحة وتشكيلاتها الطبية بالتيار الكهربائي من خلال إجراءاتها المكثفة في التأهيل والصيانات واستحداث المغذيات لضمان ديمومة التجهيز بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة".

وأضافت، أنه "بناءً على ما جاء في تصريح السيد مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ حول امتناع وزارة الكهرباء لتغذية إثنين من المستشفيات المفتتحة حديثاً ضمن العاصمة بغداد لمواجهة جائحة كورونا ، فأننا نود ان نبين الآتي :

ان وزارة الكهرباء تقدر وبشدة جهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة من خلال رجال الجيش الابيض الذين يمثلون خط الصد الاول في البلاد ،

في الوقت الذي مثلت فيه ملاكات وزارة الكهرباء خط الخدمات الاول في دعم واسناد الجهد الطبي من خلال التغذية الكاملة للمؤسسات الصحية بالطاقة الكهربائية(جميع المستشفيات والمراكز الطبية والصحية) رغم ظروف العزل الصحي الشامل مع إستثنائها الكامل من القطع المبرمج.

ان الوزارة بجهودها الهندسية والفنية وضمن تشكيلاتها كافة تعمل وفق ضوابط وآليات لا يمكن الأخلال بها متمثلةً بقانون ( ضوابط ايصال التيار الكهربائي لقاء كلفة ) ، وكنّا قد اقترحنا سابقاً على الدائرة المذكورة ان يكون يكون التسديد لاحق او مؤجل أسوة بدائرة صحة بغداد / الرصافة والتي استجابت لهذه الضوابط بمرونة عالية ، ومن الممكن تقديم تعهد بدفع التكاليف او توجيه خطاب رسمي الى وزارتنا ليتسنى لنا تجهيز مواد الشبكة الكهربائية وانجاز العمل ،

إلا ان دائرة صحة الكرخ كانت قد رفضت المقترح بشكل قاطع وإمتنعت عن الاتصال والتواصل معنا للتباحث حول فحوى الموضوع وآلية التسديد .

إن إحتمالية إرتكاب وزارة الكهرباء لمغادرة قانونية جرّاء إنجاز العمل (مجاناً) هو أمر فيه مخالفة كون العمل تحكمه مجموعة من الضوابط والتعليمات الحكومية الخاصة بضوابط ايصال التيار الكهربائي كما ان جميع الاجراءات خاضعة للاجراءات الرقابية .

ومن خلال ماتقدم ندعوا الاخوة في دائرة صحة بغداد/الكرخ ومديرها العام المحترم مراعاة الضوابط ومراجعة دائرة توزيع كهرباء بغداد لتقديم كتاب رسمي يبينوا فيه تعهدهم بدفع كلفة الايصال وان كانت لاحقة او مؤجلة وسيصار الى ابداء التعاون بشكل تام كما ألِفوه من وزارة الكهرباء.

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