2021/11/19 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام العام المقبل في بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وهي خطوة من شأنها أن تمنع كبار الشخصيات الأميركية، وليس الرياضيين، من المشاركة في الألعاب.

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