حمّة الهمّامي...و السّياسة غير -راضية-!! - كريمة مكي

2021/11/19 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كريمة_مكي حمّة الهمّامي...و السياسة غير راضية!! سألوا مجنون ليلى: أيّهما أحقّ بالخلافة، بنو العبّاس أم بنو هاشم؟ فأجابهم: ليلى!!!لو سألوا اليوم حمّة الهمّامي : أيّهما أصلح لتونس : نظام الحكم البرلماني أم الرّئاسي لأجاب: راضية،،، نظام راضية،،، حكم راضية!ʺ-;-حمّة الهمّاميʺ-;- الذي خاب سعيه في السّياسة بعد أن كان مناضلا ثوريا يُشار إليه بالبنان، فتح لنفسه نافذة جديدة يتحدّث منها لجمهوره هي ......





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