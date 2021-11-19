بالجهد الوطني.. تطوير حقل غاز في محافظة عراقية

2021/11/19 | 00:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة الانبار، الخميس، عن استحصال الموافقات اللازمة لتطوير وتشغيل حقل عكاز في قضاء القائم غرب المحافظة كمرحلة أولى تمهيدا لاستقطاب الشركات الاستثمارية العالمية.

وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز الطرموز للوكالة الرسمية، اليوم (18 تشرين الثاني 2021)، إنه "تم استحصال موافقة وزارة النفط، للتعجيل بخطط تطوير حقل عكاز في قضاء القائم غربي الانبار والمباشرة التشغيلية بالجهد الوطني للوزارة كمرحلة اولى بغية تعزيز واردات الغاز وتمهيدا لاستقطاب الشركات الاستثمارية العالمية الرصينة".

وأضاف، أن "شركة كوكاز الكورية احدى الشركات الاستثمارية العالمية الرصينة أكملت البنى التحتية لحقل عكاز الغازي غربي الانبار وأجبرت على ايقاف اعمالها بعد دخول عناصر عصابات تنظيم داعش واقدامهم على تدمير المشروع وسرقة محتوياته قبل سنوات".

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