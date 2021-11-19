مقابلات عمل ما بعد كورونا.. 4 أسئلة يجب توقعها

2021/11/19 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد مرور ما يقرب من عامين على الوباء، لا يزال القائمون على إداراة المقابلات يسألون الموظفين المحتملين أسئلة تتعلق بكوفيد-19، سواء كان ذلك حول العمل عن بعد أو كيفية تأثر حياتهم الشخصية أو المهنية.

وتتحدث سي إن بي سي عن أربعة أسئلة متعلقة بالوباء يجب توقعها في مقابلة العمل التالية:

كيف تكيفت؟

من بين الأسئلة الأكثر شيوعا، وفقا للعاملين في مجال التوظيف هي تلك التي تتعلق بـ"كيف تنظم يوم عملك في المنزل؟" أو "كيف تدير فريقك وتبقى على اتصال معه؟".

مثل هذه الأسئلة مهمة بشكل خاص للشركات التي تخطط للعمل عن بعد، لأنها تريد التأكد من أن الموظفين الجدد يمكن أن يكونوا منتجين تماما في العمل خارج المكتب، كما قالت أماندا أوغسطين، خبيرة الاستشارات المهنية في TopResume .

قالت كيلي باوربانك، المدير المساعد في شركة إدارة المواهب كيري للاستشارات: "شارك كيف تجاوزت الوصف الوظيفي، لمساعدة زملائك".



وأشارت إلى أن الشركات تبحث عن دلائل على القيادة ونكران الذات والقدرة على العمل بشكل جيد في ظل الغموض.

ما هي بعض التحديات؟

سيرغب القائمون على إجراء مقابلة العمل في معرفة كيفية تعاملك مع الوباء.



عند الإجابة، أوصى الخبراء المهنيون باتباع نهج شخصي.

تقول باوربانك: "كن صادقا بشأن رحلتك التي مررت بها.



ستكتسب الثقة مع إظهار ضعفك.



أظهر إنسانيتك، كأن تسرد موقفا مليئا بالتحديات، لكنك تمكنت من تحقيق أقصى استفادة منه".

وأضافت "تحدث عن النتيجة الإيجابية النهائية التي حصلت عليها (...) وعلى الرغم من أهمية الصدق في هذه الأسئلة، من المهم أيضا الحفاظ على خصوصية بعض التحديات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأصحاب العمل السابقين".

أما إذا تحثت عن هذه الخصوصيات فتقول جايا داس، العضو المنتدب في شركة استشارات الموارد البشرية (راندستاد) بسنغافورة: "سيتخذ القائم بإجراء المقابلة تصورا سلبيا عنك ويفضل عدم تعيينك لحماية الثقافة التنظيمية".

ما هو أسلوب العمل المفضل لديك؟

مع انتشار نماذج العمل عن بعد أثناء انتشار الوباء، سيحرص أصحاب العمل على فهم أسلوب العمل المفضل لديك، وكيف يتناسب ذلك مع سياسة مكان العمل الخاصة بهم.

ويعني هذا أنه يجب على المرشحين التخمين المسبق بشأن خطط الشركات المحتملة وأن يكونوا صريحين بشأن رغباتهم، وفقا لما اتفق عليه الخبراء.

كيف طورت من نفسك؟

سلط مسؤولو التوظيف أيضا الضوء على أسئلة مثل "كيف تطورت خلال كوفيد، على الصعيدين الشخصي والمهني؟" أو "كيف قمت بمواءمة مهاراتك مع احتياجات الوباء؟"

تقول باورنك: "شارك نتائج التعلم، وكيف قمت بتنمية مهاراتك لتصبح نسخة أفضل من نفسك كفرد أو موظف أو قائد".

وبحسب الخبراء، يمكنك الحديث عما أنجزته شخصيا أو مهنيا "بعيدا عن أوقات العمل".

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