سكان الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر منذ 580 عاما

2021/11/19 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء الفلك إن كوكب الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ عدة قرون، الجمعة، وسيتسمر لما يقرب 3 ساعات ونصف.

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