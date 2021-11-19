رسالتان الى الصحفي جدعون ليفي - جواد بولس

2021/11/19 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس من لا يعرف من قرّاء الصحافة العبرية، بلغتها الاصلية أو المترجمة، مقالات الصحفي جدعون ليفي، التي دأب على نشرها أسبوعيًا، في صحيفة هآرتس؛ تناول فيها، ولمّا يزل، ممارسات وقمع جنود الاحتلال الاسرائيلي واعتداءات قطعان المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني وضد ممتلكاتهم ؟لقد عدّ الفلسطينيون والاسرائيليون، على حد سواء، جدعون ليفي، جراء ثباته على الكتابة من ضفة المعتدى عليهم، نصيرًا مستوثَقًا لضحاي ......





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