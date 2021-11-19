شاهد بالفيديو.. في عمليات موسعة، جهاز مكافحة الارهاب يطيح بسبعة إرهابيين في ثلاث محافظات وملفات اخرى في نشرة الـ 12

2021/11/19 | 01:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T_OkeUkb_VU

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