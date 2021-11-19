حرب اللاجئين على أوروبا

2021/11/19 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهاجرون غير الشرعيين، وغالبيتهم من الشرق الأوسط، يحاصرون أوروبا من جميع الجهات تقريبا.هذا ليس تشبيها أو مبالغة، ولكنه حقيقة تزداد وضوحا كل يوم.فعلى طول الحدود الجنوبية والشرقية للقارة يتأهب مئات الآلاف من هؤلاء لأية فرصة أمامهم لعبور البر أو ركوب البحر باتجاه الحدود، وخلف ذلك تقف دول عربية وإسلامية جاهزة دوما لإنتاج المزيد منهم كل يوم.

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