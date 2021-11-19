مجلس الأمن يدعو الحوثيين لمغادرة السفارة الأميركية في صنعاء

2021/11/19 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان مجلس الأمن الدولي، الخميس، بـ"أشد العبارات" استيلاء المتمردين الحوثيين على السفارة الأميركية في صنعاء، داعيا إلى إطلاق سراح الموظفين الذين ما زالوا محتجزين لدى هؤلاء.

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