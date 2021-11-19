مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى مغادرة مبنى السفارة الأميركية في صنعاء

2021/11/19 | 04:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – دان مجلس الأمن الدولي الخميس بـ”أشد العبارات” استيلاء المتمردين الحوثيين على السفارة الأميركية في صنعاء، داعيا إلى إطلاق سراح الموظفين الذين ما زالوا محتجزين لدى هؤلاء.ودعا أعضاء المجلس الـ15 في بيان إلى “الانسحاب الفوري لجميع العناصر الحوثيين من الموقع” و”الإفراج الفوري والآمن عمن […]

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