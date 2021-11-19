صحيفة إسبانية تتحدث عن

2021/11/19 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الرباط في نهاية نوفمبر الجاري، لإبرام اتفاقيات تعاون أمنية مع المغرب، لكن تقرير إعلامي إسباني يقول إن التعاون بين البلدين قد يشمل مشروعا عسكريا كبيرا قرب الحدود المغربية الإسبانية.

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