قوانين الأحوال الشخصية مقبرة العدالة.. نعم للمحاكم المدنية! - ميريلا بو خليل

2021/11/19 | 05:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميريلا_بو_خليل “لا حماية” و”لا مساواة”.



مصطلحان كفيلان باختصار معاناة النساء مع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان.



إذ تهيمن الاستنسابية في التعاطي والإجحاف واضح على أكثر من صعيد، مثل الطلاق وتبعاته الاقتصادية والنفقة والحضانة والمشاهدة والاصطحاب، واللائحة تطول.لا قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان.



لكل طائفة قانونها الخاص تطبقه محاكمها وتصدر الأحكام والقرارات التي لا تخرج عن طور العباءة الدينية.



وربما يكو ......





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