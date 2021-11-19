باسم “الأب” و”الزوج” و”روح الشرع”.. حقوق النساء مصلوبة على مذبح الأحوال الشخصية العربية - مريم ياغي

2021/11/19 | 05:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_ياغي باسم “الأب” و”الزوج” و”روح الشرع”..



حقوق النساء مصلوبة على مذبح الأحوال الشخصية العربيةتعميم إلى كل ذوات “الضلع القاصر” في العالم العربي:“نرجو التفضّل بابتلاع ألسنتكن لئلا تُصبن أرباب الأسرة بالامتعاض.



باسم الأب والأخ والابن وروح الشرع، وباسم الله الرحمن الرحيم محكوم عليكن بالجحيم”.بتصديقٍ من القوانين! آمين!أهلاً بكن في مملكة الذكر العربي.نتسلط لأجلِكِن، نأم ......





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