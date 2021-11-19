تحذيرات من استمرار تهديد داعش

2021/11/19 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أسباب عودة تهديد داعش لبعض المناطق في العراق؟ وكيف يمكن القضاء عليه؟

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