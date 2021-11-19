أزمة الحدود.. بيلاروس تنقل مهاجرين من مخيم إلى مركز لوجستي

2021/11/19 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حرس الحدود البيلاروسيون، مساء الخميس، نقل مهاجرين من مخيم مؤقت كان يقطنه نحو ألفي شخص في بيلاروس على الحدود مع بولندا، إلى مركز لوجستي قريب.

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