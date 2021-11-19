حوار سوريان مهاجران إلى اللغة والمخيلة في البحث عن أسرار الكتاب والكتابة، بين أيمن مارديني وجاكلين سلام - جاكلين سلام

2021/11/19 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام حوارية الصمت والكتابة خريف 2021أهلا بكم معنا في حوار طويل مع أيمن مارديني، الروائي السوري المقيم في مدينة مونتريال- كندا.



بفضل هذه المنصات الالكترونية وسوشيال ميديا تمكنت من محاورة العديد من الأصوات العربية التي تشتغل على إنتاج مادة جمالية إبداعية تطرحها في الفضاء، وبالضد من وجهات آلة الحرب التي اجتاحت الشرق بقسوة وهمجية وفي أكثر من بلد خلال العقدين الماضيين من القرن 21 وما تزال بهمجي ......





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