لمحات أوّلية عن فلسفة التاريخ - سامح عسكر

2021/11/19 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر إن المادة العلمية لدراسة "فلسفة التاريخ" هي نفسها المادة العلمية لدراسة "تاريخ الفلسفة" والمعنى هو فهم التجربة البشرية في التاريخ ورصد التطور الفكري والاجتماعي والحضاري الشامل للإنسان، لذا فمن يهتم بفلسفة التاريخ ينبغي عليه أولا أن يكون مهتما ومحبا للتاريخ بشكل أولي يربط فيه بين الأحداث ويدرس تفاعلات البشر النفسية والاجتماعية والسياسية والدينية.إلخذلك لأن المشكلة الكبرى التي يواجهها المؤرخ ......





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