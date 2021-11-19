2021/11/19 | 07:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود تراخي وعدم التزام صحي من قبل المجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حقيقة دخول متحور روسيا للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حقيقة دخول متحور روسيا للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).