عشرات اللبنانيين يطلبون اللجوء بعد توقف طائرتهم في برشلونة

2021/11/19 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الإسبانية، الخميس، لوكالة فرانس برس، إن مجموعة من 39 لبنانيا كانوا مسافرين بين مصر وأميركا اللاتينية استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.

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