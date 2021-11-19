مصر تخطط لإعادة عمالها إلى العراق في هذا الموعد

2021/11/19 | 08:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاده أكدت على أهمية العمالة المصرية في قطر .

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