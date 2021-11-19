روسيا تطالب أمريكا بوقف ملاحقة أبناء الجالية الروسية

2021/11/19 | 08:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت سفارة روسيا في واشنطن، بعد تعليق نشاط مجلس تنسيق أعمال منظمات المغتربين الروس بالولايات المتحدة، الجانب الأمريكي بوقف ملاحقة أبناء الجالية الروسية.وقالت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك: […]

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