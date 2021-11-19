روسيا تعلن نجاحها بإطلاق صاروخ فرط صوتي

2021/11/19 | 08:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت روسيا أن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" قامت بإطلاق اختباري لصاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، وهو سلاح من نوع جديد يثير قلق الغرب وتعتبر موسكو أنه "لا يُقهر".

وقال الجيش الروسي في بيان إنه أطلق الصاروخ باتجاه هدف بحري في مياه البحر الأبيض وتمت إصابة الهدف بـ"ضربة مباشرة".

ويعود أول إطلاق رسمي للصاروخ تسيركون إلى تشرين الأول 2020، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها أن هذه التجربة الناجحة هي "حدث عظيم" بالنسبة إلى "روسيا بأسرها"، ومنذ ذلك الحين، أجريت تجارب من فرقاطة "الأدميرال غورشكوف".

ووسط أجواء يسودها التوتر مع الغرب، أعلنت روسيا خلال السنوات الماضية تطويرها عددا من الأسلحة وصفها بوتين بأنها لا تقهر.

ويندرج تسيركون ضمن هذه الاسلحة، ويمكن أن يصل مداه إلى ألف كيلومتر، ومن المقرر تجهيز السفن الحربية والغواصات التابعة للبحرية الروسية بهذا الصاروخ.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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