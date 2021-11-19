2021/11/19 | 08:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادث سير مروع سحقت شاحنة سيارة صغيرة كانت تقودها امرأة، وذلك بعدما صدمتها من الخلف، على جسر في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاحنة تسحق سيارة في ثوان.. وصوت امرأة من تحت عجلاتها يصدم الشرطة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاحنة تسحق سيارة في ثوان.. وصوت امرأة من تحت عجلاتها يصدم الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).