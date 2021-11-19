ضرب وبرد وتمنيات بالموت.. قصص معاناة عراقيين عائدين من بيلاروس

2021/11/19 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع من التوترات المتزايدة بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، عاد مئات العراقيين الذين لم يفلحوا في الدخول إلى الكتلة الأوروبية من بيلاروس، إلى بلادهم، الخميس، وهم محملين بقصص معاناة وسوء معاملة.

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