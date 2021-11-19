2021/11/19 | 08:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ستحقق منظومة “إس – 550” الروسية للدفاع الجوي والدرع الصاروخية قفزة نوعية جديدة في التكنولوجيا، ما سيسمح لروسيا بالتقدم على منظومات الدرع الصاروخية الأمريكية والإسرائيلية.جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة Sohu […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين: منظومة “إس -550” قادرة على استهداف مكوك عسكري أمريكي المركز الخبري الوطني.

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