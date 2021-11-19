2021/11/19 | 08:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا في أسعار المحروقات، بعد انخفاض سجل في سعر صفيحة البنزين يوم الثلاثاء وارتفاع أسعار المازوت والغاز.وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية جدول الأسعار الجديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



ارتفاع جديد في أسعار المحروقات المركز الخبري الوطني.

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