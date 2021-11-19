الجمع بين أربعة أطعمة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الكوليسترول في أسابيع

2021/11/19 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

غالبًا ما تمر مستويات الكوليسترول المرتفعة دون أن يلاحظها أحد لأنه لا تصاحبها أعراض علنية.

لكن العواقب يمكن أن تكون أشد خطورة: فالنوبات القلبية والسكتة الدماغية مرتبطة إلى حد كبير بهذا المرض، لذلك، فإن التغذية السليمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمران حاسمان لمنع المخاطر، ومع ذلك، فإن مزيجًا من أربعة أطعمة يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول السيئ في غضون أسابيع، حسب صحيفة إكسبرس.

وعندما يقول الناس "ارتفاع الكوليسترول"، فإنهم يقصدون وجود جزيئات دهنية في الدم يمكن تقسيمها إلى نوعين من البروتينات: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو الكوليسترول "الضار") والبروتين الدهني عالي الكثافة أو "الجيد".

ومع ذلك، فقد أظهرت حتى الأبحاث السابقة أن الجمع بين بعض الأطعمة له نفس تأثير الستاتين، لذلك وجد الدكتور سكوت هاردينغ من كينجز كوليدج وفريقه أن مزيج الشوفان واللوز وفول الصويا وستيرول النبات يقلل بشكل كبير من مستوى الكوليسترول "الضار".

وشارك في الدراسة مجموعة من 42 شخصًا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وتم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات، طُلب من كل مجموعة إجراء تغيير واحد في نظامهم الغذائي.

المجموعة الأولى، كانت تتناول 75 جرامًا من الشوفان يوميًا، والمجموعة الأخرى - 65 جرامًا من اللوز.

طُلب من المجموعة الثالثة ببساطة تقليل الكوليسترول واستبدال الدهون الحيوانية المشبعة بالدهون النباتية كلما أمكن ذلك.

اتبع الدكتور مايكل موسل ، وهو أيضًا أحد المشاركين في التجربة، نظامًا غذائيًا منفصلاً طوره الدكتور ديفيد جينكينز في عام 2002.

تضمن نظامه الغذائي أربعة أطعمة، كل منها، وفقًا لبي بي سي ، يخفض الكوليسترول بنفسه.

ويشمل النظام الغذائي المسمى PortFolio أو "المحفظة" الشوفان واللوز وفول الصويا والستيرولات النباتية.



كل من هذه الأطعمة يخفض مستويات LDL بآلية مختلفة.

ويمنع الشوفان إعادة امتصاص الكوليسترول في الأمعاء وهو مفيد بشكل عام لدهون الدم، بينما يمنع فول الصويا تخليق الكوليسترول في الكبد.

وتمنع الستيرولات النباتية الكوليسترول، حيث يتم امتصاصه بشكل أسرع منه، ويحتوي اللوز بدوره على الستيرولات النباتية الطبيعية.

وتشمل المصادر الصحية للستيرولات النباتية البقوليات والزيوت النباتية والمكسرات والحبوب والبذور.

وكان أهم نجاح أظهره الدكتور موسلي - وفقًا للباحثين، "على قدم المساواة مع استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول".

وبعد أربعة أسابيع من اتباع نظام الحمية الغذائي، انخفض إجمالي الكوليسترول لدى دكتور موسلي بنسبة 25٪ وانخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة 33٪.

كما أسفرت التجارب الجماعية عن نتائج إيجابية في مجموعة الشوفان، انخفض متوسط كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة 9٪، على الرغم من عدم ملاحظة أي تأثير عام في مجموعة اللوز، وفي المجموعة ذات الاستهلاك المنخفض للأطعمة المحتوية على الكوليسترول، انخفض الكوليسترول الكلي بنسبة 11٪ ، و LDL - بنسبة 13٪.

المصدر: سبوتنيك

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