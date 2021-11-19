ما هي حمية 5:2 الغذائية وكيف يمكن أن تساعد مرضى السمنة المفرطة؟

2021/11/19 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد الباحثون أنّ النظام الغذائي 5:2 حصل على تصنيف أعلى بين من يعانون من السمنة المفرطة، إذ كان من السهل عليهم اتباعه.

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