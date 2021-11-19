بسبب مشاجرة..السفير العراقي يعتذر للشعب الأردني

2021/11/19 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعرب حيدر هادي العذاري، السفير العراقي لدى الأردن عن اعتذاره عما صدر عنه في وقت سابق بشأن مستثمر عراقي تبين أنه يحمل الجنسية الأردنية.وكتب العذاري في منشور على حسابه في موقع […]

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