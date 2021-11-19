ارتفاع جديد في أسعار المحروقات في لبنان

2021/11/19 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سجلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا، بعد انخفاض سجل في سعر صفيحة البنزين يوم الثلاثاء وارتفاع أسعار المازوت والغاز.وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية جدول الأسعار الجديد الذي يظهر ارتفاع صفيحة البنزين 95 أوكتان 400 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 600 ليرة، والديزل 4200 ليرة، والغاز 3300 ليرة، لتصبح الاسعار على الشكل التالي:- بنزين 95 أ وكتان:309000 ليرة .- بنزين 98 اوكتان:318800 ليرة .- الديزل:320400 ليرة .- الغاز:275000 ليرة .وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) صباح اليوم الجمعة 23050 ليرة مقابل الدولار الواحد./انتهى8

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