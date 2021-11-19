وفاة المصور الصحفي الرائد لطيف العاني

2021/11/19 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ توفي امس المصور الصحفي الرائد لطيف العاني عن عمر ناهز التسعين عاما.ويعتبر العاني من المصورين الفوتوغرافيين العراقيين الرواد ..وهو من مواليد كربلاء سنة 1932 ..كانت بداية عمله في وحدة التصوير التابعة لشركة نفط العراق مطلع الخمسينات من القرن الماضي ..وقد قام العاني بجولات داخل العراق وخارجه ووثق ذلك بالكثير من الصور نشر قسم منها في مجلة اهل النفط منذ سنة 1954 لغاية 1960 ..وفي سنة 1960 أسس قسم التصوير في وزارة الارشاد-الاعلام فيما بعد ..ومن خلال عمله وثق العديد من جوانب الحياة في العراق وقد اقام معرضا لصوره سنة 1963 في اميركا بدعوة من جمعية اصدقاء الشرق الاوسط الاميركية ...كما شارك في معارض عديدة داخل العراق وخارجه ..و اصدر العاني مطبوعا سياحيا ملونا باللغتين العربية والانكليزية يتضمن قرابة 100 صورة عن العراق .وشغل منصب رئيس قسم التصوير في وكالة الانباء العراقية في ستينات القرن الماضي وهو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين والجمعية العراقية للتصوير ./انتهى8

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