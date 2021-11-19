2021/11/19 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وثائق عن “مخالفة” وزارة المالية توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء حول إلغاء الوصف الوظيفي للموظفين وترفيعهم حسب استحقاقاتهم.وأشارت وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني الى ان “وزارة المالية وضعت شرطاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



المالية تخالف تعليمات مجلس الوزراء بشأن ترفيع الموظفين المركز الخبري الوطني.

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