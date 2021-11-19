2021/11/19 | 09:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل عددًا من المسؤولين الليبيين ترشيحاتهم هذا الأسبوع لانتخابات ديسمبر الرئاسية المقبلة، لكن ظهور سيف الإسلام القذافي والجنرال المنشق خليفة حفتر المثيرتين للجدل على الساحة أدى إلى مخاوف من أن تبقى البلاد تدور في حالة عدم الاستقرار السياسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجل القذافي وحفتر.. انتخابات الرئاسة الليبية تجلب أسماء مثيرة للجدل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجل القذافي وحفتر.. انتخابات الرئاسة الليبية تجلب أسماء مثيرة للجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).