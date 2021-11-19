الياسري: خطة عليا للحد من انتشار المخدرات في النجف الاشرف

2021/11/19 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع اللجنة الامنية العليا بالمحافظة وبحضور مديرية صحة النجف لمناقشة جهود مكافحة المخدرات في المحافظة.وذكر الياسري في بيان، ان “هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل مختلف الاجهزة الامنية بالمحافظة لمنع تجارة المخدرات”، لافتا الى ان “هناك رعاية صحية لمعالجة المتعاطين وأن الحكومة المحلية تدرس […]

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